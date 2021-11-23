Мілош Земан наголосив, що працюватиме над тим, щоб Чехія виконала свої зобов’язання як союзник Польщі

Президент Чехії Мілош Земан у листі до президента Польщі Анджея Дуди запропонував відправити чеських військових для охорони польсько-білоруського кордону у зв’язку із спровокованою білоруським диктатором Олександром Лукашенком міграційної кризи.

Земан зазначив, що армія Чеської Республіки готова у разі необхідності та зацікавлення з боку польської влади направити своїх військових для допомоги в захисті кордонів Польщі. Він додав, що чеські військові готові до негайної передислокації.

«Кордон, який ви мужньо захищаєте, – це не лише кордон Польщі, але й кордон Євросоюзу та країни-члена НАТО. Тому всі країни-члени ЄС і НАТО повинні реагувати на будь-яку загрозу та запропонувати ефективну допомогу», – написав Земан у листі, опублікованому на сайті президента Чехії у вівторок, 23 листопада.

Чеський президент уточнив, що рішення про відправку збройних сил за межі країни на термін до 60 днів приймає уряд. Має також бути виконана умова, що це відбувається у рамках виконання зобовязань, які передбачають міжнародні угоди про спільну оборону перед нападом. Водночас Земан наголосив, що «працюватиме над тим, щоб Чехія виконала свої союзницькі зобов’язання щодо захисту спільної безпеки».

Зазначимо, що Мілош Земан відомий зокрема своїми проросійськими висловлюваннями. Він виступає за скасування санкцій проти Росії, а одного разу навіть запропонував Україні «продати» Крим.

Яка ситуація на польсько-білоруському кордоні?

Ситуація загострилася 8 листопада, коли до польського кордону з території Білорусі підійшли тисячі нелегальних мігрантів з країн Близького Сходу, які хочуть потрапити до ЄС. Дві великі групи мігрантів таки змогли прорватися через огорожу на околицях населених пунктів Кринки та Біловежа та потрапити з території Білорусі до Польщі. Деяких з них затримали польські прикордонники та повернули назад до кордону.

На тлі міграційної кризи про посилення кордонів із Білоруссю оголосила і Україна. Зокрема, кордони зміцнюють технікою та безпілотниками, а також особовим складом прикордонників. За інформацією української розвідки, наразі в Білорусі перебувають 16 тис. нелегальних мігрантів. Вони, за сприяння білоруських військових, намагаються штурмувати польський кордон.