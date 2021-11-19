Естонія вирішила відправити близько 100 своїх військових до Польщі. Вони допомагатимуть польським колегам на кордоні із Білоруссю у зв'язку із спровокованою режимом диктатора Олександра Лукашенка міграційною кризою.

Відповідне рішення оголосив на брифінгу 19 листопада міністр оборони Естонії Калле Лаанет, повідомляє ERR. Група складатиметься із військових збройних сил та військової поліції. Серед них будуть як і діючі солдати, так і резервісти.

Частина солдат вирушить до Польщі вже на цих вихідних, решта – наступного тижня. Також Естонія планує відправити до Польщі і дрони.

Нагадаємо, що ще минулого тижня до кордону Польщі та Білорусі для підтримки польських військ в умовах зростаючої міграційної кризи залучили й групу британських військових.

Яка ситуація на польсько-білоруському кордоні?

Ситуація загострилася 8 листопада, коли до польського кордону з території Білорусі підійшли тисячі нелегальних мігрантів з країн Близького Сходу, які хочуть потрапити до ЄС. Дві великі групи мігрантів таки змогли прорватися через огорожу на околицях населених пунктів Кринки та Біловежа та потрапити з території Білорусі до Польщі. Деяких з них затримали польські прикордонники та повернули назад до кордону.

На тлі міграційної кризи про посилення кордонів із Білоруссю оголосила і Україна. Зокрема, кордони зміцнюють технікою та безпілотниками, а також особовим складом прикордонників. За інформацією української розвідки, наразі в Білорусі перебувають 16 тис. нелегальних мігрантів. Вони, за сприяння білоруських військових, намагаються штурмувати польський кордон.

17 листопада стало відомо, що нелегальні мігранти почали залишати кордон між Білоруссю та Польщею.