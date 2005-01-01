Президент Франції подарував лідеру Китаю Сі Цзіньпіну коня елітної породи

СвітРоман Ганкевич, сьогодні, 13:531080

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Президент Франції подарував лідеру Китаю Сі Цзіньпіну коня елітної породи
фото Reuters
Еммануель Макрон приїхав з робочим візитом до Китаю

Президент Франції Еммануель Макрон подарував лідеру Китаю Сі Цзіньпіну коня елітної Французької республіканської гвардії. Такий подарунок він зробив під час першого дня свого візиту до країни, повідомляє Reuters.

Як зазначається, Еммануель Макрон та його дружина Бріджит здійснюють триденний тур Китаєм. Зокрема, вони вже відвідали музейний комплекс теракотової армії.

Французький лідер привіз до Китаю 8-річного мерина з кличкою Везувій. Кінь належав до кавалерійського корпусу президента. Такий подарунок був обраний після того, як Сі Цзіньпін висловив своє захоплення 104 вершниками, які супроводжували його під час останнього візиту до Парижа у 2014 році. «Це мало значення для президента, навіть враховуючи складність перевезення коня через санітарні норми. Це символ французького досконалості», - заявили в Єлисейському палаці.

Також повідомляють, що «безпрецедентний дипломатичний жест» став відповіддю на «дипломатію панди»: раніше Бриджит Макрон стала хрещеною матір’ю китайської панди, яку привезли з Пекіна до зоопарку поблизу Парижа.

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