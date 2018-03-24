Президент подякував СБУ за «викрите кубло, яке готувало теракти у Києві»

Президент України висловив «особливу подяку» представникам СБУ за «майстерно викрите вороже кубло, яке готувало масштабні теракти у Києві з численними жертвами та державний переворот в інтересах Російської Федерації». Про це він заявив на урочистостях з нагоди 26-ї річниці діяльності СБУ, пише «Українська правда».

«Вони готували, як вони це називали «теорію керованого хаосу» - державний переворот в Україні в інтересах Росії», - зазначив Порошенко.

Найімовірніше, Президент мав на увазі справу народної депутатки Надії Савченко та громадського діяча Володимира Рубана. Згідно з версією правоохоронців, Савченко у змові з Рубаном та ще кількома особами планувала замахи на найвищих керівників держави, зокрема, президента Петра Порошенка, міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, секретаря РНБО Олександра Турчинова та інших.

22 березня Верховна Рада позбавила її депутатської недоторканності, а також дала дозвіл на притягнення її до відповідальності та арешт. Того ж дня її доставили в СБУ. 23 березня суд у Києві арештував Савченко на два місці без права внесення застави.