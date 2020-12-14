Володимир Зеленський призначив уродженця Тернопільщини Ігоря Лисого керівником Державного управління справами

Президент України Володимир Зеленський призначив Ігоря Лисого головою Державного управління справами. Згідно з президентським указом, Лисий вступить на посаду 15 грудня.

«Призначити Лисого Ігоря Васильовича Керівником Державного управління справами з 15 грудня 2020 року шляхом укладення контракту про проходження державної служби на період дії карантину, установленого з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби Covid-19», – сказано в указі президента від 14 грудня.

Хто такий Ігор Лисий

Ігорю Лисому – 52 роки. Він народився в Бучацькому районі Тернопільської області, за спеціальністю – інженер-технолог.

Був директором заводу продтоварів у Кам'янці-Подільському Хмельницької області, першим заступником міського голови Кам'янця-Подільського, головою правління Кримської фруктової компанії.

У 2010 році балотувався до Львівської міської ради від «Фронту змін», однак вибори не виграв. З 31 січня 2014 року був директором дитячого табору «Артек», який розташований у Ялті.

З 18 червня Ігор Лисий був тимчасовим виконувачем обов’язків керівника Державного управління справами.

Що таке Державне управління справами

Державне управління справами (ДУС) – спеціальний державний орган з матеріально-технічного, соціально-побутового та іншого забезпечення діяльності президента України, Верховної ради, Кабінету міністрів, РНБО, інших державних органів, усіх міжнародних дипломатичних представництв на території України. Його створили у 2000 році для зменшення управлінських витрат і скорочення державного апарату. До 11 грудня 2019 року в ДУС працювали 165 людей, з 11 грудня штат було скорочено до 155 працівників.