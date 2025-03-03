Валерій Залужний обійматиме посаду за сумісництвом із роботою послом у Великій Британії

Президент України Володимир Зеленський призначив колишнього головнокомандувача Збройних сил України та посла у Великій Британії Валерія Залужного постійним представником України при Міжнародній морській організації (IMO). Про це йдеться в його указі на сайті Офісу президента.

Документ №151/2025 від 3 березня 2025 року постановляє, що Залужний обійме посаду постпреда ІМО. Водночас посадовець продовжить працювати послом у Великій Британії.

На момент публікації новини Валерій Залужний не коментував своє призначення.

Міжнародна морська організація – спеціалізована установа ООН. Її діяльність спрямована на забезпечення безпеки на морі і запобігання забруднення з суден довкілля. Україна є членом організації з 1994 року.

Нагадаємо, у лютому 2024 року Володимир Зеленський звільнив Валерія Залужного з посади головнокомандувача ЗСУ. Вже у травні того ж року президент звільнив Залужного з військової служби за станом здоров'я та призначив його послом у Великій Британії – як розповів Зеленський, ексголовнокомандувач сам висловив бажання стати послом у Великій Британії.

Зазначимо, посольство України в Британії залишалось без очільника з літа 2023 року, коли тодішнього посла Вадима Пристайка звільнили після коментаря Зеленського в бік колишнього британського міністра оборони Бена Воллеса про «необхідність більшої вдячності союзникам».