Клаус Йоганніс оголосив про відставку після внесення пропозиції його імпічменту

Клаус Йоганніс подав у відставку з поста президента Румунії. Він ухвалив таке рішення після того, як в румунському парламенті зареєстрували документ про його імпічмент, повідомило 10 лютого агентство Reuters із посиланням на слова Йоганніса.

За словами президента країни, він припиняє виконувати свої обов’язки, щоб «позбавити Румунію від цієї безглуздої та негативної кризи». Зазначимо, наприкінці січня 2025 року опозиційні до Йоганніса політики подали до парламенту законопроєкт про імпічмент президента.

Нагадаємо, дія президентського мандату Клауса Йоганніса закінчилася у 21 грудня 2024 року – до того, наприкінці листопада у країні відбувся перший тур виборів, на яких переміг маловідомий ультраправий критик НАТО Калін Джорджеску. Втім, Конституційний суд Румунії скасував результати першого туру через те, що Джорджеску проводив агресивну передвиборчу кампанію за межами країни, а також використовував алгоритми соцмережі TikTok.

Після рішення суду скасувати результати виборів та перенести їх на травень 2025 року, Клаус Йоганніс продовжив виконувати обов’язки президента до перевиборів. Втім, три ультраправі опозиційні партії, які контролюють близько 35% місць у парламенті, подали подання про імпічмент Йоганніса.

«Цей запит матиме наслідки як усередині країни, так і за кордоном», – заявив журналістам Йоганніс.

З 12 лютого 2025 року тимчасовим президентом Румунії стане спікер Сенату країни та голова Ліберальної партії, яка входить до правлячої коаліції, Іліє Болоджан.