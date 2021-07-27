Президент США Джо Байден оголосив про завершення бойової місії американських військ в Іраці до кінця 2021 року. Про це повідомив під час зустрічі з прем’єр-міністром Іраку Мустафою Аль-Казимі, повідомляє Associated Press.

З 2020 року на території Іраку наразі перебувають 2500 американських військових. Джо Байден не повідомив кількість військових, які залишаться після завершення місії.

За даними фахівців, скорочення чисельності американських військ не буде сильно значним. Однак ті сили, що залишаться, продовжать навчати іракських військових.

«Наша спільна боротьба проти ІДІЛ є критично важливою для стабільності регіону, і наша антитерористична операція продовжиться, навіть коли ми перейдемо до цієї нової фази, про яку ми будемо говорити», – заявив Байден.

Зазначимо, що американські військові пебувавають в Іраку з 2003 року. Тоді міжнародна коаліція під керівництвом США та Великої Британії провела в Іраку військову операцію, саме вторгнення відбулося на підставі звинувачень в тому, що уряд Саддама Хусейна має зброю масово знищення.