Президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю американській газеті The Wall Street Journal заявив, що щоденні втрати української армії скоротилися за рахунок постачання західного озброєння та ефективного його використання на фронті. Водночас, за його словами, Україні досі бракує систем протиповітряної оборони (ППО).

За словами президента, у травні-червні щоденні втрати армії становили від 100 до 200 бійців. Він пояснив це тим, що на той час росія щодня могла випускати близько 12 тисяч артилерійських снарядів, а Україна лише тисячу або дві. Тепер, як зазначає Зеленський, ЗСУ можуть запускати до шести тисяч снарядів на день, а росія, навпаки, стикається з нестачею боєприпасів. Відтак втрати ЗСУ скоротилися до 30 загиблих та 250 поранених за добу, цитує Зеленського «Бабель».

Президент нагадав, що Україна засекретила дані про втрати своїх військових, але запевнив – вони менші, ніж у росії. До слова, за останніми даними в Україні вже знищено 39 тисяч росіян.

Водночас, попри те, що західне озброєння поліпшило становище українських військових, для швидкого закінчення війни Україна продовжує потребувати систем протиповітряної оборони. На думку президента, країнам Заходу дешевше дати Україні системи ППО замість того, аби підтримувати її економіку, щомісячний дефіцит якої становить 5 млрд доларів.

«Чому економіка не працює? Тому що люди за кордоном, жінки і діти. Жінка, яка повертається з дитиною, поки її чоловік бореться, має вийти на роботу. Але всі бояться відправляти дітей до школи через ракети», – констатував президент.

Нагадаємо, у цьому ж інтерв’ю Зеленський виступив проти заморожування війни з Росією.