Едуард Москальов обіймав цю посаду майже рік

Президент Володимир Зеленський звільнив Едуарда Москальова з посади командувача об’єднаних сил. Відповідний указ опублікували на сайті президента ввечері, 26 лютого.

Генерал-майон Едуард Москальов був командувачем об’єднаних сил з 15 березня 2022 року, замінивши на цій посаді Олександра Павлюка, якого президент призначив главою Київської обласної військової адміністрації. Наразі не відомо, хто стане новим очільником об’єднаних сил.

Від червня 2022 року Едуард Москальов був командиром оперативно-тактичного угруповання на східному фронті.