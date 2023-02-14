42-річний Олександр Павлюк був командувачем Операції об'єднаних сил

Кабінет міністрів призначив першим заступником міністра оборони генерал-лейтенанта Олександра Павлюка. Відповідне рішення уряд ухвалив у вівторок, 14 лютого, повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Водночас Кабмін звільнив із цієї посади Івана Руснака та Олега Гайдука. Інших кадрових рішень у Міноборони цього дня не приймали.

42-річний Олександр Павлюк народився на Житомирщині, має військову освіту. У 2010-2015 рр. був командиром 24-ї ОМБ, служив у зоні проведення ООС.

У 2017 році він став командувачем військ Оперативного командування «Захід» Сухопутних військ ЗСУ, із липня 2021 до березня 2022 року був командувачем Операції об'єднаних сил. Із березня по травень 2022 року головою Київської ОВА. Має звання «Героя України».

Нагадаємо, раніше, після скандалу із закупівлями харчів для військових, міністр оборони Олексій Резніков анонсував звільнення своїх заступників Івана Руснака та Олега Гайдука. Замість них заступниками міністра мали стати Олександр Павлюк, волонтер Віталій Дейнега та екс-посол Андрій Шевченко.