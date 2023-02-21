Олексій Резніков назвав призначення «безперечним посиленням команди міністерства»

Кабінет міністрів України на своєму засіданні у вівторок, 21 лютого, призначив главі Міноборони Олексію Резнікову двох заступників. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Зокрема, як повідомляється, засновника фонду «Повернись живим» Віталія Дейнегу призначили заступником міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.

Натомість колишній посол України в Канаді Андрій Шевченко став заступником із питань європейської інтеграції.

Кадрові зміни прокоментував сам міністр оборони Олексій Резніков.

«Це безперечне посилення команди міністерства. Попереду ще багато викликів і кропіткої роботи! Вітаю у команді! Все буде Україна!», – написав він на своїй сторінці у Facebook.

Нагадаємо, раніше, після скандалу із закупівлями харчів для військових, міністр оборони Олексій Резніков анонсував звільнення своїх заступників Івана Руснака та Олега Гайдука.

Минулого тижня Олексій Резніков подав документи на призначення нових заступників. 21 лютого генерал-лейтенант ЗСУ Олександр Павлюк став до роботи на посаді першого заступника міністра оборони.