Роман Дзюба був призначений Зеленським на цю посаду 14 червня 2019 року

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Романа Дзюби з посади заступника командувача Національною гвардією. Текст документа був оприлюднений на сайті президента ввечері у суботу, 11 лютого.

«Звільнити Дзюбу Руслана Володимировича з посади заступника командувача Національної гвардії України», – йдеться у повідомленні.

Дзюба обіймав посаду заступника командувача Нацгвардії з тилового забезпечення та завідував логістикою. Як нагадує «Українська правда», він був призначений Зеленським на цю посаду 14 червня 2019 року, коли був призначений попередній глава Нацгвардії Микола Балан. Сам же Балан написав рапорт про відставку з посади у зв’язку із стріляниною на заводі у Дніпрі, яку влаштував солдат Нацгвардії.

Дзюба за освітою – кадровий військовий з ухилом у фінанси: спершу закінчив Ярославське вище військове фінансове училище імені генерала армії А. В. Хрульова у РФ, потім - КНУ ім. Шевченка. Працював у двох структурах – МВС та Нацгвардії.

Зауважимо, що раніше цього ж дня Володимир Зеленський повідомив, що провів низку нарад із представниками силових та оборонних структур. За його словами, наради стосувались різних напрямів, зокрема кадрової політики, взаємодії між державними інституціями і чистоти того, як працюють державні структури.