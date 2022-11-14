Пірц Мусар перемогла зі значним відривом від свого конкурента – майже 54% проти 46%

Кандидатка від ліберальних сил Наташа Пірц Мусар, яка колись була юристкою Меланії Трамп, перемогла у другому турі президентських виборів у Словенії та стане першою в історії країни жінкою, яка очолить країну, відколи Словенія постала як незалежна держава після розпаду Югославії.

Як пише «Європейська правда», за попередніми результатами після підрахунків майже усіх голосів, як і прогнозували опитування, Пірц Мусар перемогла зі значним відривом від свого конкурента, колишнього глави МЗС Андже Логара – майже 54% проти 46%. Її перемога підсилює ліберальний блок після перемоги лівоцентристів на парламентських виборах у квітні.

Наташа Пірц Мусар заявила, що вбачає своїм першочерговим завданням на посаді «відкрити діалог поміж усіма словенцями». Вона офіційно змінить чинного президента Борута Пахора на чолі країни 22 грудня.

54-річна Наташа Пірц Мусар – словенська адвокатка і авторка книг, колишня уповноважена з питань інформації, журналістка, очолювала Червоний Хрест Словенії. Найбільш відома своїми рішеннями та книгами про свободу інформації, юридичними висновками та гучними судовими справами, у яких вона представляла уродженку Словенії Меланію Трамп, політичну партію Соціал-демократів та інших відомих клієнтів.