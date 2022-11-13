8 листопада у США відбулися проміжні вибори

Демократам вдалося зберегти незначну більшість у Сенаті США протягом наступних двох років. Це стало можливим після перемоги їхніх кандидатів у Неваді та Аризоні: демократи тепер мають 50 місць у Сенаті проти 49 місць у республіканців.

Як повідомляє «Європейська правда» з посиланням на CNN, другий тур виборів у Джорджії вже не стане визначальним для визначення контролю над Сенатом, оскільки голос віцепрезидентки Камали Гарріс стане для демократів 51-им.

Демократичний контроль над Сенатом забезпечить більш плавний процес призначення в уряд Байдена та вибори суддів, у тому числі потенційних посад у Верховний суд. Партія також збереже контроль над комітетами і зможе проводити розслідування або нагляд за адміністрацією Байдена, відхиляти законодавство, подане Палатою представників, якщо Республіканська партія матиме у ній більшість.

Нагадаємо, що 8 листопада у США відбулися проміжні вибори, на яких американці переобирали всіх 435 членів Палати представників Конгресу й третину (35) сенаторів. За останніми даними, Республіканська партія, найімовірніше, отримає більшість у нижній палаті.