Євгенія Дихне підозрюють в зловживанні службовим становищем

Спеціалізована антикорупційна прокуратура вручила обвинувальний акт президенту компанії «Міжнародні авіалінії України», екс-керівнику аеропорту «Бориспіль» Євгенію Дихне.

Про вручення обвинувального акту Дихне першою повідомила юридична компанія «Міллер», яка представляє його інтереси. Інформацію про завершення слідства у цій справі і вручення обвинувального акта також підтвердила прес-секретарка САП Ольга Постолюк в коментарі «Укрінформу».

За версією слідства, упродовж 2014-2019 років службовці аеропорту «Бориспіль» укладали договори та передали в оренду приміщення підприємцям за заниженою вартістю, що завдало збитків на 16,5 млн грн. Оскільки майно належить Мінінфраструктури, право на його передачу в оренду має лише Фонд державного майна за конкурсною процедурою.

Дихне вручили обвинувальний акт ч. 2 ст. 364 ККУ – зловживання владою або службовим становищем. За цією статтею йому оголосили підозру ще 7 вересня 2020 року.

11 вересня ВАКС обрав йому запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 5 млн 255 тис. грн. Вже в лютому 2021 році НАБУ заявило про завершення слідства в цій справі.