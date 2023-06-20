95% відвідувачів, що отруїлися в одному з львівських кафе, споживали салат "Цезар"

Спеціалісти Львівського обласного центру контролю і профілактики хвороб МОЗ України і Держпродспоживслужби у Львівській області завершили епідрозслідування спалахів гострих кишкових інфекцій у двох львівських кафе, які ніяк не пов’язані між собою. У них отруїлося 28 відвідувачів, серед яких п'ятеро дітей. Причиною захворювання в обох випадках стала сальмонела, яка, найімовіршіне, була у круасанах з куркою і салаті «Цезар», повідомила 20 червня завідувачка відділу моніторингу та реагування на небезпеки Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України Ірина Куліш.

У першому закладі громадського харчування отруїлося сім відвідувачів, з них одна дитина. За результатами епідеміологічного розслідування всі хворі споживали круасан з куркою, що і стало причиною їхнього захворювання. Станом на 20 червня 5 хворих виписано з лікарні, у тому числі і дитину.

У закладах громадського харчування, де отруїлися відвідувачі, працівники Центру і Держпродспоживслужби проведи комплексне епідрозслідування і взяли на дослідження продукти харчування, змиви, обстежили персонал.

«За результатами обстеження персоналу у першому закладі у трьох працівників виявили патогенний стафілокок, за результатами дослідження відібраних харчових продуктів – у 14% виявили умовно-патогенну флору і за результатами дослідження змивів – у 30% виявлено відхилення, що свідчить про порушення санітарних правил на об’єкті, порушення потоковості та технології приготування страв», – каже Ірина Куліш.

У другому закладі громадського харчування отруїлася 21 особа, з них четверо дітей. Станом на 20 червня 14 хворих виписано, з них троє дітей.

За словами Ірини Куліш, ймовірного причиною отруєння був салат «Цезар», який споживали 95% хворих. За результатами обстеження персоналу в одного працівника виявлено патогенний стафілокок, у 70% досліджених продуктів харчування – умовно-патогенну флору і у 30% змивів виявлено відхилення, що також свідчить про порушення санітарних правил.

Нагадаємо, за даними ZAXID.NET, до інфекційної лікарні госпіталізували людей, що харчувалися у кафе «CACAO» на пр. Червоної Калини і у кафе «Анхор» на вул. Земельній, 23.