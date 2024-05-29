Мамонти – типові тварини пізнього плейстоцену України (130-13 тисяч років тому)

У Києві працівники митної служби виявили у посилці зуб мамонта, якому понад 13 тисяч років. Культурну цінність пізнього плейстоцену України до Катару відправляв мешканець Прикарпаття.

Як розповіли у Київській митниці 29 травня, прикарпатець задекларував зуб мамонта як металевий виріб вартістю 50 доларів. Ідентифікувати знахідку митникам допомогли експерти Національного науково-природничого музею України. Науковці встановили, що виявлена брила – зуб нижньої щелепи мамонта зі збереженими коренями.

«Ці зразки нечасто зустрічаються і мають важливе наукове значення. Темний колір зуба вказує на перебування його у вологому грунтовому середовищі. Знахідки таких зубів цінні для дослідження, адже мамонти – типові тварини пізнього плейстоцену України (130-13 тисяч років тому). На думку експерта, зразок має культурну, наукову, музейну та освітню цінність, зокрема, рекомендується до внесення до музейного фонду України», – зазначили на митниці.

Щоб вивезти цінність за кордон, прикарпатець не надав митникам свідоцтво Міністерства культури України, тож на чоловіка склали адмінпротокол, а зуб мамонта вилучили.