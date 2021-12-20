Водіям загрожує штраф до 25,5 тис. грн

У селах Саджава та Пнів Івано-Франківської області поліцейські конфіскували мікроавтобуси з ялинками. У водіїв були відсутні супровідні документи на купівлю деревини та її перевезення. На ялинках не було відповідних номерних бирок, повідомила у понеділок, 20 грудня, прес-служба поліції Івано-Франківської області.

Перший мікроавтобус з ялинками поліцейські зупинили 17 грудня в селі Саджава Богородчанського району. «Автомобіль Renault Master, яким керував місцевий мешканець, перевозив ялинки без супровідних документів на купівлю деревини, її перевезення та відповідних номерних бирок. 19 грудня дільничні офіцери поліції у селі Пнів Надвірнянського району зупинили Mercedes Sprinter, водій якого перевозив ялинки також без документів і бирок. Йдеться про майже сотню ялинок», – повідомила прес-служба поліції Івано-Франківської області.

Слідчі в обох випадках конфіскували мікроавтобуси з деревами та розпочали кримінальні провадження за ч. 1 ст. 246 (незаконна порубка або незаконне перевезення, зберігання, збут лісу) Кримінального кодексу України. Водіям загрожує штраф до 25,5 тис. грн або позбавлення волі до трьох років.