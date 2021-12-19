Прикордонники не впустили російську акторку до України
За інформацією ЗМІ, мова йде про Любов Рєзіну
Прикордонники не пропустили в Україну російську акторку. Вона змушена була повернутися зворотним рейсом, повідомили у прес-службі Державної прикордонної служби України.
Під час оформлення прикордонники встановили, що вона порушувала порядок в’їзду на територію тимчасово окупованого Криму.
Правоохоронці з’ясували, що 32-річна росіянка прямувала в Україну, щоб взяти участь у зйомках.
За порушення норм українського законодавства громадянку РФ в Україну прикордонники не пропустили. Крім того, вона отримала заборону в’їзду в Україну на найближчі три роки. Акторка повернулася зворотним рейсом.
За інформацією Liga.net, мова йде про Любов Рєзіну (дівоче прізвище Баханкова).
Нагадаємо, у грудні Державна прикордонна служба заборонила в'їзд в Україну російському гітаристу за порушення порядку в'їзду на тимчасово окуповану територію Криму.
Порядок в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї дозволяє відвідувати Крим тільки через наземні контрольні пункти в’їзду-виїзду. Будь-яка людина, яка приїжджає до Криму на автомобілі чи поїзді через міст з Кубані або прилітає літаком автоматично порушує українське законодавство.