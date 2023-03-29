Священник лаяв прикордонників специфічним «тюремним» жаргоном

Під Києвом співробітники Державної прикордонної служби затримали п'яного священника, який належить до УПЦ Московського патріархату. Святий отець, який лаяв прикордонників на «тюремному» жаргоні, мав при собі документи на невідому особу, прописану на тимчасово окупованих територіях.

Про затримання священнослужителя УПЦ МП повідомили у прес-службі ДПС у середу, 29 березня. За даними прикордонників, святий отець не мав при собі водійського посвідчення та був п'яний.

«П‘яний батюшка УПЦ МП без водійського посвідчення потрапив до рук прикордонників на в’їзді до Києва. При собі мав лише документи, видані на невідому особу у тимчасово окупованому Криму та на території Росії. Піп спілкувався з прикордонниками на жаргоні "московського патріархату"», – повідомили у прес-службі ДПС.

Після затримання священник почав розповідати правоохоронцям про те, що в нього нібито загинули знайомі під Бахмутом. Наразі прикордонники з'ясовують інформацію про затриманого священника.

Нагадаємо, 21 березня київські прикордонники затримали на в'їзді до Києва священника УПЦ МП Віктора Талька, який допомагав російським окупантам утримувати волонтерів у храмі в Бородянці. Він добровільно надав росіянам підвал храму та утримував там 14 людей, а також дозволив окупантам ставити військову техніку в ангарі біля церкви.