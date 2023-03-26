Після навчань росіян перекидають на фронт

У Білорусі кількість російських військових зменшилася до 4000 осіб. Це пов'язано з перекиданням російських сил з Білорусі на схід України.

Про зменшення кількості окупантів на території Білорусі повідомив у неділю, 26 березня, речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі телемарафону. Він зазначив, що більшість військових-росіян залучена до навчань.

«Ситуація на кордоні з Білоруссю залишається повністю контрольованою, проте, на жаль, Білорусь не припиняє підтримувати країну-агресора у цій повномасштабній війні. І, власне, надає свою територію, повітряний простір для підрозділів Росії. Зараз за нашими даними, трохи більше ніж 4000 військовослужбовців збройних сил Росії знаходяться на території Білорусі, але вони в основному залучені або до спільних навчань, або до підготовки, яка триває на території Білорусі», – повідомив Андрій Демченко.

За його словами, зменшення кількості окупантів у Білорусі пов'язано з тим, що підрозділи, які вже пройшли підготовку на військових базах, Росія вивела з Білорусі, щоб перекинути їх на фронти, зокрема на гарячі точки на сході України.