Польща планує у березні розпочати будівництво електронного загородження на кордоні з Калінінградською областю Росії. Як розповіла лейтенантка прикордонної служби Анна Міхальська, електронна система на ділянці з Калінінградською областю має охопити приблизно 200 км сухопутного кордону, повідомляє в неділю, 5 лютого, «Польське радіо».

За її словами, підрядник уже готує проект, який передасть на затвердження до прикордонної служби.

Міхальська розповіла, що завдяки системі датчиків і камер можна здійснювати моніторинг кордону 24/7, незалежно від погодних умов, не перебуваючи на лінії кордону. Алгоритми розроблені так, щоб прикордонник міг реагувати лише на реальні спроби перетину кордону людьми.

Як йдеться в публікації, торік польські прикордонники зафіксували 11 випадків незаконного перетину кордону з Росії.