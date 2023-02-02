Акції протесту проводитимуть на під'їзних дорогах до пунктів пропуску з польського боку

Держприкордонслужба України попередила про можливі труднощі в перетині українсько-польського кордону, що пов’язані з акціями протесту на польському боці.

«За інформацією прикордонної варти Республіки Польща, на українсько-польському кордоні заплановано акції протесту. 2-3 лютого – на під’їзних дорогах до пунктів пропуску «Корчова-Краківець», «Медика-Шегині», та 2 лютого на під’їзній дорозі до пункту пропуску «Хребене-Рава-Руська» зі сторони Польщі», – йдеться в повідомленні ДПСУ.

Українські прикордонники попереджають, що згадані заходи можуть вплинути на рух транспорту, що перетинатиме державний кордон. Тому українців просять зважати на це при плануванні своїх поїздок.

За даними «Української правди», жителям прилеглих до кордону з Україною населених пунктів Польщі не подобається надмірний рух транспорту, тому вони мають намір блокувати рух на в’їзд до країни, аби таким чином привернути увагу до цього питання.