Польські сенатори також закликали усі демократичні країни визнати владу РФ терористичним режимом

У середу, 26 жовтня, Сенат Польщі одноголосно ухвалив резолюцію про визнання влади Російської Федерації терористичним режимом і засудив російське вторгнення в Україну. Про це йдеться у повідомленні на сайті Сенату.

Як повідомляється, у своїй резолюції, яка була прийнята одноголосно, польські сенатори засудили російську агресію та закликали всі країни, які підтримують мир, демократію та права людини визнати владу Росії терористичним режимом.

«24 лютого 2022 року збройні сили Російської Федерації розв'язали жорстоку війну з Україною, метою якої є стерти з карти світу суверенну країну та знищити українську націю», – йдеться у повідомленні.

У тексті резолюції наголошується, що російські загарбники тероризують жителів українських міст, бомбардуючи мирні об'єкти.

«Бандити в російській формі катують і вбивають військовополонених і мирних жителів на окупованих територіях. Вони викрадають українських дітей. Депортують, розселяють і відправляють громадян України на далеку периферію Росії», – йдеться в документі.

Сенат зазначив, що європейці вірили, що їм більше ніколи не загрожуватиме геноцид і воєнні злочини, однак російський президент Владімір Путін і його апарат насильства повернулися до жорстоких практик сталінського та нацистського режимів.

«Саме тому Росія повинна бути переможена і позбавлена можливості загрожувати своїм сусідам», – закликали сенатори в резолюції.

Також у резолюції Сенат подякувати всім полякам і полякам, уряду та місцевій адміністрації, неурядовим організаціям і підприємцям за величезну допомогу, надану з 24 лютого українцям, які рятувалися від російських бомб.

Учасники обговорення резолюції вказали на безпрецедентну жорстокість російської агресії та необхідність покарання винних.

«Ці злочини вимагають міжнародної відповіді не лише у вимірі гуманітарної та військової допомоги, а й правової допомоги», – заявив сенатор Александер Поцей.

«Коли я почув пояснення старшини української армії, що вони вибрали дату битви під Оршею на початку харківського контрнаступу, я був зворушений, тому що ця битва була спільною, польсько-литовсько-українською, відштовхуванням росіян від Європи протягом 150 років», – сказав віце-маршалок Міхал Камінський.

Своєю чергою сенатор Ян Марія Яцковскі закликав провести дебати щодо подальшої допомоги українцям.

Як інформував ZAXID.NET, Парламентська асамблея Ради Європи 13 жовтня ухвалила резолюцію, в якій влада РФ названа «терористичним режимом».

18 жовтня парламент Естонії (Рійгікогу) оголосив чинний російський режим терористичним, а Росію – державою-спонсоркою тероризму.