Громадяни України з початку 2022 року відкрили у Польщі 10207 компаній, 96% з них – після початку повномасштабного російського вторгнення. Про це свідчить інформація польського реєстру приватних підприємців CEIDG, пише Business Insider Polska.

«Дані чітко показують, що кількість нових компаній, які створили вихідці з України, зростає. Причому зростання різке. У січні їх було 188, а у вересні аж 2273», – сказала керівниця групи економічного прогнозування Польського економічного інституту Катажина Дембковська.

Вона вважає, що вересневі дані є особливо важливими – це свідчить про те, що люди збираються залишитися в Польщі надовго.

«Чому цей місяць такий важливий? Зважаючи на розклад календаря навчального року, можна припустити, що якщо хтось залишився в Польщі до вересня, то віддав своїх дітей до школи сюди, а це важливе рішення з огляду вибору місця проживання. Якщо до цього додати рішення про створення фірми, тобто вибір форми заробітку та забезпечення джерела доходу, то можна припустити, що ці люди планують пов’язати своє життя з Польщею на тривалий час», – вважає вона.

Якщо порівняти кількість нових бізнесів українців із загальною кількістю зареєстрованих за місяць підприємств, то виявиться, що їхня частка зросла з 0,6% у січні до 7% у вересні. Без урахування товариств і кооперативів ця частка взагалі сягає 8,5%. Це означає, що майже кожну десяту компанію, засновану протягом минулого місяця, створили українці.

Кожна четверта з понад 10000 компаній українців працює в будівництві. Основним видом діяльності 16% нових бізнесів вказано IT, ще 7% – транспорт і складське господарство. Значну частку становить також ремонт автотранспортних засобів, зокрема мотоциклів.

Нагадаємо, Польща прийняла найбільше українських біженців від початку війни. Утім, до війни на заробітках у цій країні перебували близько мільйона українців