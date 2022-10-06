Пошта Польщі з 5 жовтня знизила тарифи на пересилання всіх посилок Express Mail Service вагою до 20 кг до України на 75%. Про це повідомляє прес-служба «Укрпошти».

«Пошта Польщі дуже багато зробила з початку війни для наших громадян і системно продовжує підтримувати нас і нашу країну, за що я щиро вдячний. Наступним кроком буде перегляд тарифів на доставку відправлень з України до Польщі, що дозволить ще більше поглибити співпрацю між двома поштами та двома країнами», – зазначив гендиректор «Укрпошти» Ігор Смілянський.

В «Укрпошті» розповіли, що Пошта Польщі запустила спеціальні умови для доставки експрес-відправлень EMS вагою до 20 кг з Польщі до України.

Ціни починаються від 42,00 польських злотих за посилку до 1 кг, що означає зниження ціни до -75%. Відправлення посилки вагою до 5 кг обійдеться у 52 злотих.

Доставка посилок з будь-якого відділення Пошти Польщі до будь-якого відділення «Укрпошти» займе 7-14 днів. Ознайомитися з тарифами можна на сайті польського оператора.