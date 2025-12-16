Проте навіть такі забруднення можна вивести, якщо діяти правильно

Деревна смола на одязі – одна з тих плям, які здаються безнадійними. Вона швидко в’їдається у тканину і не змивається звичайною водою чи порошком. Проте навіть такі забруднення можна вивести, якщо діяти правильно. УНІАН розповідає, як позбутися деревної смоли на одязі.

Як відіпрати смолу з куртки спиртом?

Щоб очистити речі від плям смоли, візьміть вату та намочіть її спиртом. Потім почніть терти пляму, поки вона не зникне. У процесі важливо не зачіпати інші ділянки тканини, щоб не пошкодити текстуру. Після цього виперіть та висушіть одяг як зазвичай.

Як видалити смолу з одягу содою?

Цей метод підходить тільки для світлих речей – на темних речах харчова сода може залишити плями. Вам потрібно змішати соду з водою в такій пропорції, щоб в результаті вийшла консистенція каші. Протестуйте засіб на тильній стороні одягу, щоб подивитися, чи витримує тканина такий засіб. Якщо все нормально, нанесіть трохи соди на пляму та залиште на 1 годину. Потім виперіть та висушіть одяг.

Як прибрати смолу з джинсів?

Один з перевірених способів – видалення плям від смоли гарячим повітрям. Вам потрібно вивернути одяг навиворіт, покласти його плямою вниз та помістити під пляму шматок паперу. Далі нагрійте праску та пропрасуйте проблемне місце – смола в результаті розтане та вбереться в папір.

Але необхідно продовжувати прасувати, замінюючи папір, до тих пір, поки смола повністю не зникне. Якщо після того, як вся смола зникне, на джинсах може залишитися пляма. Її можна вивести спиртом або рідиною для знаття лаку, а потім випрати речі.

Як відіпрати смолу з чорного одягу льодом?

Вам потрібно покласти кубик льоду на пляму смоли і дочекатися, поки вона застигне. Потім взяти ніж і зішкребти смолу з одягу. В кінці досить просто випрати речі так, як ви зазвичай це робите.