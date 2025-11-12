Адмінбудівля розташована на вулиці Героїв ЗСУ, 10

У Нововолинську відбувся аукціон з продажу приміщення на вулиці Героїв ЗСУ, що розташоване неподалік міського суду. Переможною стала ставка ФОПа Євгена Гурського, який запропонував за об’єкт 5,9 млн грн. Це у понад два рази перевищило початкову ціну.

Нововолинська міська рада виставила адмінбудівлю на приватизацію 31 жовтня 2025 року. Її стартова ціна становила 2,6 млн грн. В описі об’єкта вказали, що він перебуває у комунальній власності громади, розташований на вулиці Героїв ЗСУ, 10 й має загальну площу 241,6 м2.

Онлайн-аукціон відбувся 10 листопада на сайті Prozorro.Продажі, участь у торгах взяли четверо учасників. Переможною стала ставка Євгенія Гурського, який запропонував 5,9 млн грн. Як йдеться у протоколі електронних торгів, окрім заявленої суми, він також має виплатити ПДВ – 1,1 млн грн.

Додамо, що згідно з даними YouСontrol, Євгеній Гурський зареєстрований як ФОП у місті Володимир Волинської області з грудня 2023 року. Спеціалізується на наданні в оренду майна, а також виробництві готової їжі та страв, харчових продуктів, хлібобулочних виробів тощо.