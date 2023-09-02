Онлайн-банкінг «Приват24» не працюватиме у ніч на 3 вересня через регламентні роботи, які планує проводити «ПриватБанк». В роботі інших банківських сервісів можливі затримки. Про це повідомляє прес-служба банку.

Зазначається, з 00:00 до 05:00 ранку триватиме технологічна пауза в роботі онлайн-банкінгу.

«ПриватБанк проводить комплексні регламентні роботи в ніч на 3 серпня 2023 року, щоб зробити обслуговування клієнтів більш зручним та безпечним. В період проведення робіт 3 вересня з 00:00 до 05:00 ранку триватиме технологічна пауза в роботі цифрового банку "Приват24" та "Приват24 для бізнесу". Також можливі тимчасові затримки в роботі інших банківських сервісів», – йдеться у повідомленні.

У банку нагадали, що зазвичай регламентні роботи проводяться у нічний час, коли більшість клієнтів не здійснює операцій.

Тим, хто у період проведення робіт плануєте користуватися «Приват24», у банку порадили зробити це заздалегідь, чи відкласти на декілька годин.