«ПриватБанк» в ніч з 6 на 7 листопада призупинить роботу онлайн-банкінґу «Приват24», своїх банкоматів та проведення усіх транзакцій між картками для підготовки до «чорної п’ятниці» та новорічних свят. Про це повідомила прес-служба банку.

Пояснюється, що згідно зі статистикою, листопад-грудень – період піку подібної активності. Він починається щороку з «чорної п’ятниці» і закінчується різдвяними розпродажами. При цьому спостерігається така тенденція по всьому світі. Цього року українці знову набагато більше купуватимуть онлайн через коронавірусні обмеження.

Раніше через таку підвищену активність траплялися перебої у роботі платіжних систем, які й було вирішено не допустити. Зазначимо, що з подібними труднощами стикаються багато банків у всьому світі.

Отже «ПриватБанк» припинить зазначені операції з 01:00 до 04:30 ранку у ніч на 7 листопада. За цей час планується оновити програмне забезпечення процесингового центру, аби забезпечити безперебійну роботу в період високого сезону купівельної активності.

Під час технологічної паузи пройдуть також регламентні роботи в мережі банкоматів, терміналів самообслуговування і POS-термінальної мережі банку.