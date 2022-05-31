Державний «ПриватБанк» запустив послугу поповнення карток будь-якого українського банку готівкою на касах торгових точок, повідомила прес-служба банку у вівторок, 31 травня.

«Сервіс “Поповнення на касі” дозволяє поповнювати картки українських банків не лише у терміналах самообслуговування та відділеннях банку, а й разом з оплатою покупок на касах торгівельних точок», – йдеться у повідомленні.

Через новий сервіс можна поповнити картку будь-якого українського банку на суму від 20 до 4999 грн.

«Оплачуючи покупку, повідомте касиру, що хочете поповнити картку та прикладіть картку до термінала або введіть номер, якщо це чужа картка. Комісія за таку послугу – 0,5% від суми поповнення», – пояснили у банку.

Наразі пілотний проект сервісу працює на касах магазинів мережі «Сім23» у Львові, Тернополі, Луцьку, Івано-Франківську, Рівному та інших містах заходу країни. Невдовзі такий зручний сервіс з’явиться й у інших торговельних мережах. Більше про цю послугу можна дізнатися на сайті банку.

Нагадаємо, у червні 2020 року «ПриватБанк» першим в Україні запровадив також послугу зняття готівки на касах торгових точок.