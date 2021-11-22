Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що МЗС України докладає всіх зусиль для запобігання нападу Російської Федерації на Україну, однак про залучення іноземних військ на територію України наразі не йдеться.

«Про те, щоб іноземні війська воювали на території України з нашого боку, наразі не йдеться. Єдині іноземні війська, які ведуть бойові дії на території України, – це російські війська», – заявив Кулеба на брифінгу, слова якого наводить «Укрінформ» в понеділок, 22 листопада.

Він додав, що можливий наступ російських військ є одним зі сценаріїв, який лежить на столі російського керівництва.

«Зараз ми докладаємо всіх зусиль для того, щоб йому запобігти, але це не скасовує потребу в максимальному зміцненні нашої обороноздатності, тому що ніколи не можливо повністю передбачити дії РФ», –резюмував він.

Зазначимо, що за даними української розвідки, президент Росії Володимир Путін може вдатися до вторгнення на південь і схід України орієнтовно до кінця січня-початку лютого 2022 року. Йімовірна атака починатиметься з авіаударів, артилерійських і бронетанкових ударів з висадкою десанту в Одесі та Маріуполі, а також меншим вторгненням через територію Білорусі. Наразі на кордонах із Україною зосереджено 92 тис. російських військових.