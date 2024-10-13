Мер Андрій Садовий разом із Софією Челяк

У неділю, 13 жовтня, міський голова Львова Андрій Садовий повідомив, що програмна директорка міжнародного літературного фестивалю Lviv BookForum Софія Челяк стала його радницею з питань книговидавництва.

«Перед нами два стратегічні завдання. Перше. Переосмислити Форум і наступного року зробити його однією з центральних подій України та Європи. Друге. У кожній демократичній країні світу має бути можливість придбати книжку українського автора мовою оригіналу та мовою країни, де вона продається. Це питання, над яким люди мають працювати вже, а не чекати, коли прийде завдання зверху. Тим паче, що громадянське суспільство і місцеве самоврядування – це і є верх», – написав Андрій Садовий на своїй сторінці у Facebook.

27-річна Софія Челяк є програмною директоркою Lviv BookForum, культурною менеджеркою, перекладачкою, членкинею Українського ПЕН.

Нагадаємо, що 3-6 жовтня у Львові відбувся уже 31 Міжнародний літературний фестиваль BookForum – це один з найбільших літературних фестивалів Східної Європи. У 2024 році у фестивалі взяли участь представники 18 країн, а фокусною темою була «Сила спільнодії».