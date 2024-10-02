Book Forum Запоріжжя відбудеться 12-13 жовтня

Організатори Book Forum у Запоріжжі вкрали назву львівського книжкового фестивалю. Про це на своїй Facebook-сторінці повідомила програмна директорка Львівського міжнародного BookForum Софія Челяк.

«Зараз по країні починаються фестивалі, які крадуть нашу назву та концепцію, яку зокрема напрацювала я. Окрім того, от в Запоріжжі ще використали щось дуже схоже на наш довоєнний логотип, який розробила компанія "Елемент". Концепція BookForum, яку зокрема дорoбляла я цією головою і руками – належить ГО "Форум видавців". Концепції та кураторська робота взагалі не регулюється чинним законодавством про авторське право», – написала Софія Челяк.

фото Софії Челяк

У коментарі ZAXID.NET Софія Челяк розповіла, що не проти використання назви, але потрібно, щоб це відбувалося на партнерських засадах.

«Загалом проблема цієї історії в тому, що BookForum – це власна назва, яку створили ми. Ми довго її напрацьовували для того, щоб позначити формат, в якому ми працюємо, що це книжковий фестиваль, який відбувається довкола книги, довкола авторів. Тобто ця назва передбачає ярмаркову частину, презентацію. Таким чином ми позначаємо, що ми є літературним фестивалем. Нам писали із Житомира із запитом, чи вони можуть використати нашу назву, ми їм дозволили. На жаль, колеги із Запоріжжя, попри те, що вони були з нами знайомі, ми співпрацювали минулого року, вони просто прийняли BookForum як загальну назву», – розповіла Софія Челяк.

ZAXID.NET звернувся за коментарем до «Бібліотеки Запоріжжя», яка вказана організатором на сторінці події Book Forum Запоріжжя. Там зазначили, що не мали на меті вкрасти назву і вже комунікують із Софією Челяк.

«Бібліотеки Запоріжжя є співорганізаторами фестивалю. Наразі ми вийшли з Софією у комунікацію, надавши усі необхідні дані щодо формату фестивалю та назви, які є іншими, а не компіляцією її формату та назви. Ми не мали мети та умислу щось “вкрасти”, як було заявлено, бо захід відбудеться в межах локальних авторів та програми розвитку української мови в Запоріжжі. Це не формат “Форуму видавців” в рамках якого Софія робить BookForum. Але ми йдемо в діалог, хочемо провести фестиваль для громади, і аж ніяк не маємо на меті зробити аналогічний формат Львову. Тому наразі змінюємо назву та скоро вийдемо в публічне поле», – повідомила медійниця фестивалю у Запоріжжі Юлія.

Софія Челяк зазначила у коментарі ZAXID.NET, що колегам із Запоріжжя першою написала вона. Програмна директорка Львівського міжнародного Book Forum повідомила, що перемовини щодо вирішення ситуації вестимуть після завершення 31-го Lviv BookForum, який триватиме з 3 до 6 жовтня. Софія Челяк зазначила, що львівська команда вболіває за популяризацію книжкових фестивалів, але хочуть щоб це відбувалося без порушень.

Зазначимо, у львіському фестивалі візьмуть участь представники 18 країн: Болгарії, Бразилії, Великої Британії, Ізраїлю, Індії, Ірландії, Канади, Мексики, Нігерії, Нідерландів, Німеччини, Нової Зеландії, Польщі, Сербії, США, України, Фінляндії, Хорватії. Цього року фокусною темою є «Сила спільнодії». Додамо, Book Forum Запоріжжя відбудеться 12-13 жовтня.