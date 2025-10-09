Червоним позначена спірна територія з озером

Господарський суд Львівської області вдруге відмовився повернути в державну власність ділянку з озером у Басівці. Суд не знайшов доказів природного походження озера, яке приватизували в межах курорту «Гранд Резорт».

Йдеться про ділянку площею 9,7 га поблизу Лапаївського лісництва в Басівці, на території якої розташоване озеро площею 4,8 га. У 2006 році Пустомитівська РДА [розформована в межах децентралізації у 2020 році] продала цю ділянку ЗАТ «Інтертранс» за 2,1 млн грн, оскільки компанії належав готель «Гранд Резорт», розташований на березі озера.

У 2010 році за 5,5 млн грн «Інтертранс» продало ділянку з озером ТОВ «Інтертрансгруп», а у 2018 році ділянку перепродали ПП «Торговий дім "Орбіта"» за 25,5 млн грн. На підставі цього договору нотаріус зареєстрував за «Торговим домом "Орбіта"» право власності на ділянку з озером. За даними прокуратури, у 2017 році озеро висушили до 1,7 га, а станом на кінець 2021 року його площу збільшили до 5 га.

Через приватизацію ділянки з озером Сокільницька сільська рада, до якої тепер входить Басівка, звернулась в прокуратуру. За версією прокуратури, розпорядження голови Пустомитівської РДА щодо продажу земельної ділянки з водним об'єктом прийняте з порушенням земельного кодексу: за вимогами водного та земельного кодексів України не передбачена приватизація ділянок у межах прибережних смуг, їх можна передати лише в оренду.

Представники ПП «Торговий дім "Орбіта"» в суді стверджували, що озеро є штучним і використовується для збору технічної води. Однак згідно з паспортом водного об’єкта, озеро в Басівці – це русловий ставок на річці Щирка з гідротехнічними спорудами – греблею, водопідвідним каналом та шандорним водовипуском. Пізніше ЛОДА не проводила оновлену інвентаризацію цього озера, оскільки власники обмежили до нього доступ.

За цей час навколо озера розбудували туристичний комплекс «Гранд Резорт». У суді представники комплексу переконували, що саме вони підтримували життєдіяльність озера з туристичною метою й облаштували кілька свердловин для нормального функціювання та водного балансу ставка.

У 2023 році прокуратура програла суд та не змогла оскаржити рішення в апеляції. Втім у грудні Верховний Суд направив справу на новий розгляд.

У жовтні 2025 року Господарський суд визнав, що Сокільницька сільрада знала про порушення з продажем ділянки раніше, але не відреагувала на них. Крім цього, суд не знайшов доказів того, що до приватизації озеро мало більшу площу й мало природне походження. Тому суд вдруге відмовив у задоволенні позову прокуратури щодо повернення 9,7 га землі в державну власність.

Згідно з даними аналітичної системи YouControl, ПП «Торговий дім "Орбіта"» зареєстроване у 2013 році у Басівці. Одноосібною власницею компанії є Ірина Залізна – власниця групи компаній «Оліяр», що виготовляє олію під брендом «Майола».