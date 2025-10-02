Юрій Савостін очолював відділ державної реєстрації Яворівської міськради

Львівський апеляційний суд скасував наказ Міністерства юстиції про блокування роботи реєстратора з Львівщини Юрія Савостіна, який причетний до махінацій із озером у Брюховичах. Відповідний позов подала скандальна львівська забудовниця Альбіна Савчук.

Йдеться про скандально відомого реєстратора Яворівської міськради 36-річного Юрія Савостіна, який у 2024 році, всупереч рішенням судів, повторно зареєстрував право оренди на земельну ділянку з озером площею 4,5 га у Брюховичах за забудовницею Альбіною Савчук.

За скаргою Львівської міської ради 25 квітня 2025 року Мін’юст заблокував роботу Юрія Савостіна та анулював його запис про оренду землі з озером. Прикметно, що оскаржити наказ міністерства вирішила Альбіна Савчук.

У грудні Шевченківський районний суд відмовився задовольнити позов реєстратора. Він оскаржив це рішення в Львівському апеляційному суді, оскільки вважає, що зареєстрував ділянку законно на підставі договору оренди озера від 2017 року, за яким водойму передали в користування Альбіни Савчук на 23 роки і три місяці.

Львівський апеляційний суд вирішив, що Юрій Савостін мав усі підстави для проведення реєстрації, а Мін’юст не мав причин заблокувати його роботу. Суддя Юлія Мікуш позов задовольнила і визнала протиправним наказ Мін’юсту. Суд по суті відновив дію рішення про реєстрацію права оренди ділянки з озером. Ця постанова вже набрала законної сили, однак її можна оскаржити в касації.

Зазначимо, що Юрій Савостін є депутатом Яворівської міської ради від «Української галицької партії». Після скандалу із приватизацією озера політрада УГП закликала депутата скласти мандат, втім судячи з інформації на сайті міської ради, він так цього і не зробив.

Додамо, що ділянку з озером в Брюховичах повернули в комунальну власність, а міська рада демонтувала паркан і відкрила територію для відвідувачів.