Новий житловий комплекс збудують на ділянці площею 2,8 га на вул. Липова Алея,5

Господарський суд Львова відмовився заборонити компанії депутата Львівської міськради Олексія Різника будувати житловий комплекс біля Снопківського парку. Прокуратура подала заяву про забезпечення позову, де просила заборонити компанії-забудовнику проводити роботи на ділянці, однак суд вирішив, що це не обов’язково.

Ще у травні керівник Галицької окружної прокуратури подав до суду позов, щоб скасувати рішення Львівської міської ради про виділення 2,8 га землі оренду ТзОВ «Актив-Комплект» на вул. Липова Алея, 5. За версією прокуратури, виділення ділянки було незаконним.

10 серпня прокуратура подала до суду заяву про забезпечення позову. У заяві прокурор просив заборонити вести будівництво житлового комплексу на вул. Липова Алея, 5 поки не буде остаточного рішення суду у цій справі. Також прокурор попросив заборонити міській Інспекції ДАБК видавати дозволи на нове будівництво на цій ділянці.

Свою заяву прокуратура мотивувала тим, що міська рада уже видала містобудівні умови і обмеження на нове багатоквартирне будівництво на спірній ділянці. Втім забудовник ще не отримав дозвіл на нове будівництво від Інспекції ДАБК. На думку прокуратури, є ризик, що компанія «Актив-Комплект» отримає цей дозвіл і почне будівельні роботи ще до остаточного рішення суду у цій справі.

«Враховуючи мету, для якої надана спірна земельна ділянка, в прокуратури є обґрунтовані підстави припускати, що отримання ТзОВ «Актив-Комплект» дозволу та подальше виконання підготовчих або будівельних робіт на спірній земельній ділянці по спорудженню комплексу багатоквартирних житлових будинків з громадськими приміщеннями, трансформаторними підстанціями та 5 гаражами може істотно ускладнити чи унеможливити виконання майбутнього рішення суду», – вказано у судовій ухвалі.

На думку судді Петра Манюка, прокуратура мала б надати докази того, що ТзОВ «Актив-Комплект» уже веде підготовчі або будівельні роботи на спірній ділянці, однак не зробила цього. Прокурор також не подав доказів звернення ТзОВ «Актив-Комплект» про реєстрацію, видачу дозвільних документів будівництво на цій ділянці. Тому суд вирішив відмовити прокуратурі у задоволення заяви і не заборонив компанії «Актив-Комлпект» розпочинати будівництво нового ЖК.

Додамо, що Господарський суд Львова розглядає справу про повернення земельної ділянки на вул. Липова Алея, 5 у комунальну власність Львова. Зараз 2,8 га орендує ТзОВ «Актив-Комплект», що належить депутату Львівської міської ради від «Європейської солідарності» Олексію Різнику. 25 червня виконком Львівської міськради видав містобудівні умови і обмеження на будівництво на цій ділянці п’ятьох багатоквартирних на 17 секцій, а також двох будівель громадського призначення.

Наразі суд не виніс остаточного рішення у справі про розірвання договору про оренду з «Актив-Комплект».