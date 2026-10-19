Цю крупу теж потрібно правильно підготувати до варіння

Пропарений рис цінують за те, що після приготування він зберігає форму й не так сильно злипається. Проте цю крупу теж потрібно правильно підготувати до варіння. ТСН розповідає, чи потрібно промивати пропарений рис перед варінням.

Чи потрібно промивати пропарений рис?

Якщо ви хочете отримати розсипчастий гарнір, то рис обов’язково потрібно промивати. Ця дія допомагає прибрати пил та інші частинки, які могли потрапити на зерна під час оброблення та транспортування.

Проте пропарений рис для суші промивати не слід, бо він має бути клейким для вашої страви.

Чи треба замочувати пропарений рис перед приготуванням?

Це можна робити з деякими видами рису, якщо вам необхідно скоротити час варіння. Проте пропарений рис не варто замочувати, адже він вийде в’язким.

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Якщо його просто зварити без замочування, він не злипатиметься, збереже правильну форму та рівномірно провариться.