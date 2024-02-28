У середу, 28 лютого, ведучий ZAXID.NET Новин Андрій Дрозда розповість про затримання українських журналістів, які висвітлювали торгівлю між Польщею і Білоруссю, а також вимогу львівських депутатів заборонити в'їзд до України одіозного учасника блокади кордону.

Дуже «професійна» робота

Поки так звані польські фермери блокують кордон з Україною на межі між Польщею і Білоруссю триває активна торгівля товарами. Саме цю проблему намагалися показати журналісти «Української правди». Однак польська поліція затримала їх просто під час зйомок розслідування. Серед затриманих був і відомий журналіст Михайло Ткач. Його з оператором чотири години тримали в комендатурі поліції й не дозволяли навіть зателефонувати.

Загалом польська поліція поводилася з українськими журналістами не дуже приязно. Згодом медійники виявили, що частину їхніх відео поляки видалили. Михайло Ткач розповів, що представники польської спецслужби допитувались у нього, чи знає про торгівлю Польщі з Росією та Білоруссю український уряд. Дивне питання, м'яко кажучи. Польські правоохоронці також хотіли знати, чи будуть журналісти публічно розповідати про своє затримання. Авжеж будуть! На те вони й журналісти. Цей випадок уже став гучним скандалом, хоча звільнити журналістів вдалося аж після втручання посольства України в Польщі.

Поліція Польщі спершу заперечила затримання журналіста з України, назвавши цю інформацію фейком. Пізніше поліція повідомила, що офіцери вжили заходів, щоб ідентифікувати людей, перебування яких у прикордонній зоні стурбувало місцевих мешканців. Після встановлення осіб, їх відпустили. Хоча бачимо, що на встановлення особи відомого журналіста у поляків пішло аж чотири години. Дуже «професійна» робота.

Сам Михайло Ткач каже, що хотів висвітлити, як саме у Польщі торгують з росіянами через Білорусь і фінансують в такий спосіб путінську агресію і злочини проти українців. Важливо, що в часи блокади кордону між Польщею й Україною російське зерно продовжує надходити на європейський ринок.

Про необхідність запровадження європейського ембарго на зерно з Росії останнім часом прямо заявляли українські політики, починаючи від президента Зеленського. А заступник міністра економіки України Тарас Качка наголосив, що Польща та інші країни ЄС, закупили в Росії минулого року 1,7 мільйона тонн агропродукції. Мер Львова Андрій Садовий заявив, що росіяни заполонили понад 10% європейського ринку зерна.

«Російське збіжжя, щедро субсидійоване дешевою нафтою, обвалило європейський ринок. Поки поляки з українцями сваряться на кордоні, російське криваве зерно, в тому числі вкрадене з українського Півдня, ешелонами заливає Європу», – написав у соцмережах Садовий. Напевно, у Польщі його слова знову назвуть «мовою Бандери».

У Львові вирішили розібратися із Меклером

Тим часом Львівська обласна рада вимагає заборонити в'їзд в Україну одному з лідерів блокади кордону. Місцеві депутати ухвалили звернення до РНБО, Кабміну, СБУ та Державної прикордонної служби з пропозицією застосувати санкції до громадян Польщі, які є безпосередніми організаторами антиукраїнських акцій на польсько-українському кордоні.

Зокрема, на Львівщині пропонують заборонити в'їзд до України представникові популістів з партії «Конфедерація» Рафалу Меклеру. Він також володіє логістичною компанією і займається міжнародними перевезеннями, зокрема, до Росії та Білорусі. Можливо, що саме фури Меклера знімав на кордоні Михайло Ткач.

Вже після повномасштабного нападу Росії політик Меклер ділився своїми застереженнями, що потік українських біженців «змінює склад Польщі». А раніше польський популіст говорив, що у Львові та Тернополі панує «культ вбивць, з яким треба розбиратися». Тепер у Львові вирішили розібратися із самим Меклером і зробити його та інших провокаторів на кордоні персонами non grata та запровадити проти них інші санкції.

Отож протистояння на кордоні між Польщею та Україною триває. І вже сьогодні прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив про підготовку до повного закриття кордону для двосторонньої торгівлі товарами. Глава польського уряду каже, що це «тимчасове і болюче для обох сторін рішення», але обійтися без цього буде складно. І нам залишається з гіркою посмішкою згадувати, як президенти Зеленський і Дуда декларували, що скоро між нашими державами жодного кордону не буде. Здається, це був сон.