Придбану продукцію Дмитрій Кротков особисто відвозив підрозділам російських військ, дислокованим на передовій у Херсонській, Запорізькій та Донецькій областях

Служба безпеки України повідомила про підозру протоієрею РПЦ із Криму Дмитрію Кроткову, який займається постачанням ударних дронів окупантам. Про це повідомили у прес-службі СБУ у четвер, 21 грудня.

Як розповіли у відомстві, працівники спецслужби зібрали доказову базу на протоієрея, який є керівником військового відділу «Кримської митрополії» РПЦ, за сприяння збройній агресії РФ. СБУ встановила, що перебуваючи на тимчасово захопленому півострові, чоловік організував збір коштів на потреби окупаційних угруповань, що воюють проти Сил оборони України. Такі «благодійні внески» надходять на рахунки так званого «спеціального гуманітарного центру» місцевої громади РПЦ, який очолює Кротков.

Одержані таким чином гроші зловмисник використовує для оптової закупівлі ударних дронів, тепловізорів, портативних радіостанцій та антидронових рушниць. СБУ встановила, що придбану продукцію Кротков особисто відвозив підрозділам російських військ, дислокованим на передовій у Херсонській, Запорізькій та Донецькій областях.

Крім того, під час перебування на лінії фронту він разом з іншими кліриками РПЦ освячував бойову техніку росіян та «благословляв» їх на вбивства українців.

У червні цього року після підриву російськими військами Каховської ГЕС він приїздив до постраждалих районів лівобережжя Херсонщини, де «проповідував» кремлівські наративи щодо «причин» надзвичайної події і тим самим намагався штучно дискредитувати українських захисників.

«Через свою публічну активність на користь країни-агресора Кротков є частим гостем у телеефірах російського пропагандиста Соловйова. Як встановило розслідування, фігурант підтримав російських загарбників ще під час захоплення Криму», – йдеться у повідомленні.

Тоді він був настоятелем храму УПЦ (МП) у Сімферополі й разом з окупантами намагався блокувати бригаду берегової оборони ЗСУ у селі Перевальне. Клірик у гучномовець закликав українських захисників здатися і перейти на бік ворога. За це він отримав «посаду» у так званій Кримській митрополії РПЦ.

«На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили Дмитру Кроткову про підозру за ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору). Оскільки зловмисник переховується на тимчасово окупованій території України, тривають комплексні заходи, щоб притягнути його до відповідальності за злочини проти нашої держави», – зазначили в СБУ.