Єпископа, який до синяків побив жінку, відсторонили від виконання архієрейських обов’язків

Митрополит Київський і всієї України та предстоятель ПЦУ Епіфаній відсторонив від виконання архієрейських обов’язків титулярного єпископа Шепетівського Адріана (в миру – Руслан Кулик). Про це повідомляється на сайті церкви у вівторок, 2 листопада.

Відповідне рішення було ухвалене після того, як титулярний єпископ опинився в епіцентрі скандалу: він нібито побив жінку, яка живе по сусідству, відібрав у неї телефон і викинув його. Причиною бійки, за словами самої потерпілої, нібито став її собака, який заважав священнослужителю і його родині своїм гавкотом. Сюжет про побиття 30 жовтня опублікував телеканал ICTV.

відео ICTV

Від побиття на тілі постраждалої залишилися синці.

У поліції за фактом відкрили кримінальне провадження за ст. 125 «Умисне легке тілесне ушкодження». За результатами проведення експертизи подія може бути перекваліфікована.

Єпископ назвав цей інцидент «спланованою халепою», але потім видалив свої пости в соцмережі.

скріншот зі сторінки єпископа Адріана

Зрештою після суспільного резонансу предстоятель ПЦУ Епіфаній виніс розпорядження згідно з яким єпископа Шепетівського Адріана відсторонюють від виконання його архієрейських обов’язків. Повідомляється, що рішення ухвалене у зв'язку з «публічними свідченнями, на підставі яких титулярний єпископ підлягає обвинуваченню в порушенні, за яке канонічними правилами передбачене суворе покарання».

«…Визначаю: 1. На період проведення розслідування у справі з 2 листопада 2021 р. відсторонити титулярного єпископа Шепетівського Адріана (Кулика) від виконання архієрейських обов’язків та благословити йому утриматися від звершення публічних богослужінь; 2. Передати розгляд справи Священному Синоду для винесення належного рішення», – йдеться у повідомленні від ПЦУ.

Титулярний єпископ Шепетівського Адріан (Кулик) фото ПЦУ

Архієрей вибачився перед церквою, але назвав жінку «зухвалою хабалкою».

«Каюсь, що спричинив репутаційні та іміджеві втрати для всієї Церкви. Єдине коротке пояснення щодо інциденту – я заступився за беззахисну маленьку жіночку перед зухвалою хабалкою», – йдеться у єдиному доступному наразі дописі єпископа.