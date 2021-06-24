Під час обговорення священик зірвався з місця і кинувся обливати кислотою оточуючих

В афінському монастирі Петракі, що в Афінах, під час церковного суду обвинувачений священик облив кислотою десятьох людей, серед них семеро митрополитів Елладської православної церкви. Про це 24 червня повідомила The Guardian.

Церковний суд планував позбавити сану священика Елладської православної церкви за зберігання наркотиків. Два роки тому у нього знайшли під рясою близько 1,8 грама кокаїну, який він зберігав, за його ж словами, «для особистого користування».

Під час обговорення священик зірвався з місця і кинувся обливати кислотою оточуючих. Внаслідок атаки загалом постраждали десятеро людей, серед яких семеро митрополитів, поліцейський, який намагався зупинити священика, і ще двоє юристів. Жертви отримали переважно опіки рук і обличчя. Троє митрополитів перебувають в лікарні у важкому стані.

«Ситуація складна, але ми віримо, що за допомогою наших лікарів труднощі можна буде подолати. Потрібне терпіння і спокій», – сказав архієпископ Ієронім ІІ, глава Елладської православної церкви. При цьому він вважає, що найгіршого сценарію вдалося уникнути.

Елладська православна церква назвала інцидент «варварським і шокуючим». Інцидент вже прокоментував премʼєр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс, який пообіцяв від імені держави всю необхідну медичну допомогу.

Сам нападник був затриманий. Він поки що не пояснив мотиви свого вчинку.