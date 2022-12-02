ПЦУ зареєструвала монастир на території Києво-Печерської лаври

У складі Православної церкви України з’явився монастир «Свято-Успенська Києво-Печерська Лавра», повідомив у п’ятницю, 2 грудня, архієрей ПЦУ, речник Священного Синоду Євстратій Зоря.

«1 грудня 2022 р. було зареєстровано статут Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври (чоловічого монастиря) Української православної церкви (Православної церкви України). Відомості про цю юридичну особу в складі Помісної Церкви внесені 2 грудня до Єдиного державного реєстру (45081205)», – зазначив він.

Монастир зареєстровано на вулиці Лаврській 14. Там зараз розташовано Свято-Феодосіївський ставропігійний чоловічий монастир, який також належить ПЦУ і розташований на території Верхньої лаври. Водночас Києво-печерська лавра, яку орендує УПЦ МП, розташована на Лаврській, 15.

Зазначимо, що у травні Синод Православної церкви України утворив у своєму складі релігійну організацію «Свято-Успенська Києво-Печерська Лавра (чоловічий монастир)» та доручив митрополиту Епіфанію звернутися до уряду з проханням передати один із храмів Верхньої лаври й окремі її приміщення в користування ПЦУ.

Верхня лавра перебуває в державній власності і нею опікується Національний заповідник Києво-Печерська лавра. Нижня лавра перебуває в довгостроковій оренді і нею користується УПЦ (МП). Останній раз договір оренди нашвидкуруч продовжували за прем’єрства регіонала Миколи Азарова в 2013 році – до Революції гідності.

Рішення ПЦУ створити монастир на території Києво-Печерської лаври викликало невдоволення з боку УПЦ МП, зокрема, через аналогічну його назву.

Нагадаємо, в листопаді й на початку грудня СБУ провела низку обшуків на об’єктах УПЦ МП, у тому числі й у Києво-Печерській лаврі, де виявила антиукраїнську літературу, російські рублі та сумнівних росіян.