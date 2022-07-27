Представники влади перешкоджають релігійним громадам, які належать до Української православної церкви, яка нещодавно оголосила незалежність від Московського патріархату, покидати московську церкву і переходити до Православної церкви України (ПЦУ). Про це йдеться в заяві Священного Синоду Православної церкви України щодо захисту права на свободу совісті.

«Зрозумілим є занепокоєння представників Московського патріархату через втрату підпорядкованих громад. Але для нас дивним і незрозумілим є намагання досить значної кількості наділених владою осіб, в тому числі з органів, які мають турбуватися про правопорядок і безпеку держави, як в центрі, так і на місцях штучно перешкоджати цьому процесу», – заявив Синод ПЦУ.

У заяві наголошується, що право релігійних громад змінювати підпорядкування, виходити зі складу структур, підлеглих Московському патріархату, і входити до Православної Церкви України – гарантоване Конституцією і українськими законами. Втручання влади у вільне волевиявлення вірян українська Церква вважає «незаконним, аморальним і категорично неприйнятним».

«Україну треба захищати від "русского міра", а не сприяти консервуванню його решток та метастазів. Священний Синод звертається до всіх, від кого це залежить, із закликом невідкладно вжити належних заходів для припинення практики перешкоджання православним громадам у справі виходу їх з-під влади структур Московського патріархату. Вкотре підкреслюємо, що будь-які ініціативи, спрямовані на пряме чи опосередковане позбавлення релігійних громад цього права і перетворення їх на фактичних кріпаків, для ПЦУ є завідомо неприйнятними», – наголосили підписанти звернення.

Яяк пише LB.ua, починаючи від 24 лютого – дати, коли Росія напала на Україну, з УПЦ МП перейшло до ПЦУ близько 600 громад.

27 травня УПЦ МП проголосила незалежність від Московського патріархату.

5 липня на території Софії Київської відбулася історична зустріч духовенства Православної Церкви України та Української Православної Церкви, на якій Дві найбільші православні церкви в Україні підписали декларацію про порозуміння.