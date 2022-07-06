Перша в історії зустріч духовенства ПЦУ і УПЦ (МП) відбулася 5 липня

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко повідомив про першу офіційну зустріч духовенства Православної церкви України (ПЦУ) та Української православної церкви, яка нещодавно оголосила про незалежність від Московського патріархату. Зустріч пройшла на території Софії Київської 5 липня, але відомо про неї стало лише наступного дня.

«Крига скресла! Сьогодні, коли війна ставить перед нами нові виклики, все зайве залишається позаду. Вчора, у день пам’яті Блаженнішого митрополита Володимира, на території Софії Київської відбулася історична зустріч духовенства Православної церкви України та Української православної церкви. Долати розділення, служити народу України та будувати наш спільний дім – наші спільні цілі», – повідомив Ткаченко.

Офіційного повідомлення від УПЦ МП щодо перебігу зустрічі немає. Але священик ПЦУ, ректор Відкритого православного університету Святої Софії-Премудрості Георгій Коваленко повідомив, що сторони підписали «Декларацію порозуміння» за підсумками діалогу щодо «перспектив єдності українського Православ’я» і опублікував її текст.

«Зазначаємо, що у міжконфесійних стосунках у сучасності вбачаємо: єдність поглядів у засудженні війни, яку розв’язала путінська Росія проти суверенного народу України; у засудженні деструктивної позиції Московської патріархії, яка, занедбавши Заповіді Божі, перетворилася на «прислугу» путінського режиму і благословляє російських агресорів на кровопролиття; у розумінні необхідності єднання для захисту України; у розумінні необхідності єдності українського Православ’я, що стоїть перед зовнішніми і внутрішніми викликами сьогодення; у розумінні необхідності відмови від агресії, стереотипів, упередженості й мови ультиматумів та ворожнечі у спілкуванні один з одним та в публічному просторі; у розумінні необхідності відмови від неканонічної практики перехрещування; у необхідності просвітницької роботи на місцях з метою подолання і недопущення в майбутньому міжцерковних і міжконфесійних конфліктів; у необхідності відходу від вузькокорпоративних інтересів у міжправославному діалозі; у розумінні існування різних моделей співіснування православних юрисдикцій тощо», – йдеться в декларації.

Він зазначив, що сторони визнають можливі виклики, які «потребують додаткових зусиль для їх подолання», зокрема, різні підходи до практики зміни юрисдикції церковними громадами, до можливості спільного служіння, визнання канонічного статусу, таїнств тощо.

«Водночас ми усвідомлюємо, що жоден із викликів не є перепоною, яку неможливо подолати шляхом перемовин у дусі християнської любові», – йдеться в декларації.

«Закликаємо наших ієрархів розпочати офіційний діалог між Українською православною церквою і Православною церквою України вже до Дня Хрещення Київської Русі-України, який минулоріч був визначений як День української державності. Це стане найкращим подарунком до цього свята як вірним наших церков, так і всьому українському суспільству», – резюмували автори декларації.

Декларація відкрита до підписання і обговорення духовенством і вірянами ПЦУ та УПЦ.

Нагадаємо, 27 травня стало відомо, що Українська православна церква (Московського патріархату) провела Собор, на якому заявила про самостійність і незалежність від Москви, а також висловила незгоду з позицією патріарха Кірілла щодо війни в Україні (він її фактично підтримує і благословляє російських військових на війну проти України). У Православній церкві України (ПЦУ) тоді заявили, що підсумки Собору УПЦ «м’які та округлі» у формулюваннях, а оголошена незгода з патріархом Кирилом ще не означає розірвання зв’язків з Російською православною церквою (РПЦ), зазначає «Радіо Свобода»..