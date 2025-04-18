Над операцією працювали п'ятеро спецілістів

У Тернопільському обласному перинатальному центрі «Мати і дитина» лікарі провели операцію із видалення пухлини матки вагою понад три кілограми. За словами лікарів, розміри пухлини були як доношена вагітність. Операція пройшла успішно, на жінку чекає реабілітація.

60-річна тернополянка звернулася за допомогою до спеціалістів Тернопільського обласного перинатального центру через болі в животі, розповів ZAXID.NET головний лікар перинатального центру Віктор Овчарук.

«Ми діагностували велику за розмірами пухлину матки. Вона доброякісна, однак була така, як доношена вагітність. Пацієнтка через це не могла нормально жити. Пухлина тиснула на всі органи в середині, на кишківник, нирки, сечовий міхур. Жінка дуже страждала, і це була небезпека для неї», – сказав він.

Операцію проводили п’ятеро спеціалістів – хірург, два асистенти, анестезіолог та хірургічна медсестра. Процедуру з видалення пухлини робили під спінальною анестезією.

Жінка наразі почувається добре, на неї чекає реабілітація і повернення до нормального життя. Додамо, що в Тернопільському обласному перинатальному центрі не вперше видаляють такі великі пухлини, однак таку операцію під спінальною анестезією провели вперше.