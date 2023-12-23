Кожен сантиметр простору має виглядати шикарно і бути функціональним

Щоб кути спальні не перетворитися на сміттєві зони для запасного одягу, взуття чи книг, їх варто перепланувати, щоб вони були одночасно красивими та корисними. Дизайнери інтер’єру завжди шукають розумні способи задіяти невикористані, складні або маленькі кути завдяки низці хитрощів і меблів для спальні, щоб кожен сантиметр простору виглядав шикарно і був функціональним. Homes & Gardens розповідає детальніше про такі ідеї.

Лаунж-зона

Спальня часто є тихим місцем у домі, де можна як слід відпочити і повністю розслабитися. Використання кута спальні в цих цілях – простий і логічний спосіб заповнити цей простір. Додайте освітлення, зручне крісло або навіть диван і журнальний столик, залежно від того, наскільки велика кімната, доповніть м’якими подушками, пледами, ароматичними свічками – й ідеальне місце відпочинку готове.

Домашній офіс

Якщо вам потрібен охайний офісний простір, куди можна легко потрапити і який не займатиме багато місця, подумайте про використання куточка спальні. Невеликий офісний стіл, стілець і робоче освітлення – мінімальний необхідний набір. Додайте деякі декоративні штрихи, щоб створити продуктивне та надихаюче робоче місце в комфорті вашої спальні.

Акцентне крісло

Класичний дизайнерський прийом для використання кутку спальні, який пасуватиме як для маленького, так і для більшого кутка. Незалежно від того, чи ви просто заповнюєте невикористаний куток, чи створюєте виразний дизайн, чи пропонуєте додаткові місця для сидіння, ефектне крісло актуальне як до традиційних, так і до сучасних помешкань. З його допомогою ви можете поекспериментувати з більш сміливими дизайнами, візерунками чи кольорами.

Місце для читання

Незалежно від розміру вашої спальні, важливо створити тихий куточок, який може служити місцем для відпочинку від шуму повсякденного життя. Якщо у вас є лише маленький куточок спальні, з яким можна пограти, думайте вертикально. Настінне сховище для книг – чудовий спосіб заповнити не тільки куток, але й простір стін спальні. Також додайте більше м’якості для комфорту: крісла-мішки, футони та/або подушки – ефективні способи створення комфортного місця.

Вбудовані меблі

Красиво виготовлені та продумані меблі можуть додати драматичності кутку спальні, використовуючи світло й тінь для надання глибини, а також обрамляючи отвори та важливі елементи. Зокрема, вбудована шафа для спальні чудово вирішує проблему незручних кутів у кімнаті.

Додаткове світло

Неулюблені та невикористані куточки можна оживити, розмістивши там підлогову лампу, яка буде світити з кута. Вона може стояти позаду чи біля випадкового крісла або окремо. Під час оформлення спальні пам’ятайте про пропорції та масштаб. Уникайте переповнення простору, оскільки це може зробити кімнату тісною. Натомість зосередьтеся на виборі меблів і аксесуарів, які доповнюють загальний стиль і функціональність кімнати, одночасно підвищуючи призначення кутка.

Місце для ранкової кави

Якщо у вашій спальні є куточок біля вікна, ви можете додати акцентне крісло з невеликим журнальним столиком, щоб насолодитися моментом під ранковим сонцем під час перерви на каву. Також тут можна використати кімнатні рослини різної висоти.

Архітектурна деталь

Використовуйте доступну висоту. Якщо ваш бюджет дозволяє, вбудовані модулі дозволять вам використовувати максимальну кількість простору. Водночас додайте архітектурні деталі, наприклад, ефектну колону від підлоги до стелі, яка перетворить незручний простір на фокус уваги.