Під охороною Росгвардії перебувають акваторія Керченської протоки, Керченський міст, енергоміст і газопровід між Росією і окупованим Кримом

Президент Росії Володимир Путін підписав закон, який дозволяє військовослужбовцям і співробітникам Росгвардії «блокувати території та акваторії охоронюваних об’єктів для припинення спроб незаконного проникнення».

Згідно з пояснювальною запискою до закону, що опублікований на офіційному порталі правової інформації РФ, «під охороною Росгвардії перебувають, у тому числі акваторії Керченської протоки і побудованого Росією моста через неї, а також акваторії російського енергомоста з Кримом».

Цим указом затвердив поправки до російського законодавства, які передбачають надання військам Національної гвардії, які охороняють акваторію Керченської протоки та Керченський міст, права блокувати судна у разі спроб «незаконно перетнути і проникнути в акваторію, а також спроб залишити її».

Речник МЗС України Олег Ніколенко заявив, що Україна занепокоєна тим, що президент Росії Володимир Путін завдяки новому закону може використовувати військових для необґрунтованої блокади Керченської протоки.

«Перебуваючи під безпосереднім керівництвом президента Росії, Росгвардія може бути використана для створення додаткових необґрунтованих перешкод для свободи мореплавання в Керченській протоці й Азовському морі», – зазначив Ніколенко в коментарі «РБК-Україна».

Він наголосив, що на сьогодні під охороною Росгвардії перебувають акваторія Керченської протоки, Керченський міст, енергоміст і газопровід між Росією і окупованим Кримом.

«Цей закон грубо нехтує правами України як прибережної держави щодо Чорного і Азовського морей та Керченської протоки. Росія як держава-окупант продовжує цілеспрямовану політику мілітаризації Чорноморського регіону, створює чергові перешкоди міжнародній навігації та перетворює Азовське море на своє внутрішнє озеро. Такі агресивні дії загрожують як національній безпеці України, так і безпеці та стабільності Південно-Східної Європи», — додав Ніколенко.

Зазначимо, що Росія оголосила про закриття з квітня до жовтня 2021 року частини акваторії Чорного моря в напрямку Керченської протоки для військових кораблів та суден інших країн під приводом військових навчань. Своєю чергою Міністерство закордонних справ України висловило протест.

19 квітня Україна і ще вісім країн-учасниць ПАРЄ висловили стурбованість концентрацією російських військових сил в анексованому Криму, а також закликали Росію припинити блокування Керченської протоки.

У Міноборони Росії запевняли, що перекриття частини морської акваторії поблизу Криму «не перешкоджатиме судноплавству». У МЗС Росії також наполягають, що рух торгових суден через Керченську протоку, в тому числі в українські порти, не обмежувався.