Володимир Путін прирівняв слова американського журналіста до нетравлення шлунка

Президент Росії Володимир Путін заявив, що його опоненти, яких було вбито, загинули «з вини різних людей» і за різних обставин. Так він відповів в інтерв’ю NBC News на запитання американського журналіста Кейра Сіммонса про те, чи вважає він себе вбивцею.

Журналіст запитав Путіна, чи є він «убивцею», як його називав президент США Джо Байден, Путін сказав: «За час свого перебування на посаді я звик до атак з усіх боків і з різноманітних областей під різними приводами і причинами, різного калібру і жорстокості, і мене це не дивує».

Після цього журналіст сказав, що не почув відповіді на пряме запитання і поіменно назвав деяких опонентів Путіна, яких було вбито – Анна Політковська, Олександр Литвиненко, Сергій Магнітський, Борис Нємцов, Михайло Лесін. У відповідь на це Путін прирівняв слова журналіста до «нетравлення шлунка».

«Я не хочу здатися грубим, але це схоже на якесь нетравлення шлунка, словесне нетравлення. Ви згадали багатьох людей, які дійсно страждали і гинули в різні моменти часу з різних причин, з вини різних людей», – сказав президент Росії

«Ми знайшли злочинців, які зробили це, деякі з них у в’язниці, ми готові продовжувати роботу в цьому напрямку », – відповів Путін, пише LIGA.NET.

Він особливо наголосив на тому, що позитивно ставився до Лесіна.

Колишній міністр у справах друку, телерадіомовлення і ЗМІ Михайло Лесін помер у США за дивних обставин. Спершу російські ЗМІ писали, що Лесін помер від серцевого нападу в одному з вашингтонських готелів, однак у березні 2016 року судмедексперти повідомили, що смерть Лесіна настала внаслідок тупих силових травм голови, шиї, тулуба, верхніх і нижніх кінцівок.